Вышел сериал «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков». Можно посмотреть уже все восемь серий.
Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автором сценария выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Действие «Дома Гиннесса» происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.
Трейлер «Дома Гиннесса»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Комментарии
