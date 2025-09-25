Скидки
Вышел сериал «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»

Вышел сериал «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»
Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков». Можно посмотреть уже все восемь серий.

Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автором сценария выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Действие «Дома Гиннесса» происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.

Трейлер «Дома Гиннесса»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

