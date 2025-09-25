Милли Бобби Браун может сыграть главную роль в фильме об олимпийской гимнастке Керри Страг
Издание Deadline сообщило, что актриса Милли Бобби Браун, известная по «Очень странным делам», ведёт переговоры о получении главной роли в фильме «Идеальная» об олимпийской гимнастке Керри Страг.
Керри выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семёрка». Джиа Коппола («Шоугёрл», «Пало-Альто») выступит режиссёром фильма. Ронни Сандал пишет сценарий, а ведущими продюсерами выступают Ник Бауэр из Riverstone Pictures и Томас Бенски из Magna Studios.
Дату выхода картины и её примерные сроки выхода создатели пока что не могут назвать.
