Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Милли Бобби Браун может сыграть главную роль в фильме об олимпийской гимнастке Керри Страг

Милли Бобби Браун может сыграть главную роль в фильме об олимпийской гимнастке Керри Страг
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что актриса Милли Бобби Браун, известная по «Очень странным делам», ведёт переговоры о получении главной роли в фильме «Идеальная» об олимпийской гимнастке Керри Страг.

Керри выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семёрка». Джиа Коппола («Шоугёрл», «Пало-Альто») выступит режиссёром фильма. Ронни Сандал пишет сценарий, а ведущими продюсерами выступают Ник Бауэр из Riverstone Pictures и Томас Бенски из Magna Studios.

Дату выхода картины и её примерные сроки выхода создатели пока что не могут назвать.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android