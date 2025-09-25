Скидки
Вышел третий сезон сериала «Алиса в Пограничье»

Сегодня на Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Алиса в Пограничье». Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра.

«Алиса в Пограничье» — японская дорама в жанре научной фантастики и триллера, основанная на одноимённой манге Харо Асо. Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия исполняют роли главных героев, оказавшихся в опустевшем Токио, где они вынуждены участвовать в опасных играх, тип и сложность которых определяются игральными картами.

Первые два сезона зрители приняли крайне тепло, отмечая оригинальность, актёрскую игру и интересный сюжет.

Трейлер третьего сезона «Алисы в Пограничье»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

