Вышел третий сезон сериала «Алиса в Пограничье»
Поделиться
Сегодня на Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Алиса в Пограничье». Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра.
«Алиса в Пограничье» — японская дорама в жанре научной фантастики и триллера, основанная на одноимённой манге Харо Асо. Кэнто Ямадзаки и Тао Цутия исполняют роли главных героев, оказавшихся в опустевшем Токио, где они вынуждены участвовать в опасных играх, тип и сложность которых определяются игральными картами.
Первые два сезона зрители приняли крайне тепло, отмечая оригинальность, актёрскую игру и интересный сюжет.
Трейлер третьего сезона «Алисы в Пограничье»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
11:57
-
11:20
-
10:39
-
09:57
-
09:16
-
08:32
-
08:10
-
08:01
-
07:52
-
07:41
-
00:44
-
00:18
- 24 сентября 2025
-
21:27
-
21:18
-
20:57
-
20:21
-
19:46
-
19:25
-
18:51
-
18:22
-
17:56
-
17:33
-
16:55
-
16:35
-
15:52
-
15:45
-
15:32
-
15:27
-
14:59
-
14:33
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32