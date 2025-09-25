В школьную программу по физкультуре предложили включить FIFA, Counter-Strike и Dota 2

По данным издания Mash, Министерство просвещения Российской Федерации дало предварительное одобрение на включение элементов киберспорта в школьную программу по физической культуре.

Речь идёт про фиджитал-спорт, который будет сочетать виртуальные дисциплины (FIFA, Counter-Strike и Dota 2) с традиционными физическими упражнениями. Согласно концепции, учебный модуль по фиджитал-спорту будет занимать от 8 до 36 часов.

Разработчики программы подчёркивают, что такой комплексный подход позволит учащимся не только получать удовольствие от игрового процесса, но и развивать ключевые навыки. В первую очередь это позволит улучшать реакцию и стратегическое мышление.

Внедрять фиджитал-элементы будут в 2026-2027 учебных годах.