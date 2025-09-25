Скидки
Для EA Sports FC 26 вышел первый патч — усилили атаку и улучшили стабильность игры

Компания Electronic Arts выпустила первый большой патч для EA Sports FC 26. Апдейт уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Так, первый патч основан на отзывах игроков с закрытой беты, которая прошла в начале сентября. Разработчики улучшили игру в атаке — игроки более корректно забегают в открытые зоны и стараются не попадать в офсайды, а фланговые защитники больше не бегают в атаку без запроса от игрока.

Авторы прислушались к геймерам и снизили эффективность сильных ударов низом — теперь они менее точные даже у футболистов с подобным игровым стилем+. Разработчики также исправили некоторые баги, устранили ошибки с падением частоты кадров на ПК и улучшили общую стабильность игры.

Полноценный релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях.

Наши впечатления
Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год
Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год
