Начался седьмой сезон сериала «Голяк» — первый эпизод уже доступен

25 сентября состоялась официальная премьера седьмого, финального сезона сериала «Голяк». Первый эпизод уже доступен в сервисах Sky, остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет «Голяка» рассказывает о мелком воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету. В седьмом сезоне герои бросят вызов старым врагам и воссоединятся с давно забытыми членами семьи.

Главные роли в шоу исполняют Джозеф Гилган («Отбросы»), Том Хэнсон («Нарушители») и Аарон Хеффернан («Атланта»). Шоураннером выступает Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие».