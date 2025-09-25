Военная драма «Август» вышла в кинотеатрах России
С сегодняшнего дня в России стартовали показы военной драмы «Август». Картину можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.
События «Августа» развернутся в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента расскажет историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.
Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).
