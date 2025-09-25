Скидки
В Минпросвещения опровергли включение в школьную программу Counter-Strike, FIFA и Dota 2

25 сентября в российских Телеграм-каналах появились новости о том, что Министерство просвещения Российской Федерации дало предварительное одобрение на включение элементов киберспорта в школьную программу по физической культуре. В ведомстве якобы направили в Госдуму предложение сочетать традиционный спорт с киберспортом в играх серии Counter-Strike, FIFA (EA Sports FC) и Dota 2.

Спустя несколько часов Минпросвещения опровергло эту информацию. В комментарии для Russia Today в ведомстве заявили, что не направляли и не получали подобное предложение в Госдуму. Судя по всему, подобной идеи у чиновников всё же не возникло.

Подобные предложения с включением киберспортивных проектов в школьную программу РФ поступают от различных ведомств как минимум с 2019 года. Тогда с таким заявлением выступили в Институте развития интернета, предложив изучать школьникам Dota 2, «Мир танков» и EA Sports FC.

