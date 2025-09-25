Скидки
Бесплатные игры PS Plus Essential на октябрь 2025 года — Alan Wake 2, Cocoon и Симулятор козла 3

В октябре в PS Plus раздадут Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в октябре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 7 октября.

В этот раз в сервис добавят три проекта: хоррор на выживание Alan Wake 2, головоломку Cocoon и приключение «Симулятор козла 3».

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2025 года

  • Alan Wake 2 — продолжение знаменитого хоррора от финской студии Remedy, лучшая игра 2023 года по версии «Чемпионата».
  • Cocoon — головоломка от студии Geometric Interactive и одного из авторов культовой Inside.
  • Goat Simulator 3 — вторая часть «Симулятора козла» с новыми челленджами и набором шуток.

Фото: Sony

