Сериал «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым стартует 10 октября — трейлер

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» представили большой трейлер сериала «Хроники русской революции». Премьера исторического проекта состоится 10 октября — в этот день выйдут сразу четыре эпизода.

Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

«Хроники русской революции» — новая работа режиссёра Андрея Кончаловского, которую называют самым масштабным проектом в послужном списке постановщика. События сериала разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошли несколько революций.

Главные роли в сериале сыграли Юра Борисов («Анора»), Никита Ефремов («Крутая перемена»), Евгений Ткачук («Роднина») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»).