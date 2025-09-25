Скидки
Чемп.Play Новости

Анонс Forza Horizon 6 — действие гонки развернётся в Японии
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Playground Games анонсировала Forza Horizon 6 — новую часть в культовой серии аркадных гонок. Игра выйдет в 2026 году на ПК, Xbox Series и в Game Pass, а пока разработчики подготовили первый тизер. Ожидается, что в будущем проект выйдет и на PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Xbox.

Согласно ролику, события Horizon 6 действительно развернутся в Японии. Ранее об этом многие годы просили фанаты, а в последнее время всё больше инсайдеров называли именно Страну восходящего солнца местом действия следующей части серии.

Хотя сейчас мы не может раскрыть все подробности, мы рады показать поклонникам истинную широту красоты — как природной, так и городской среды — которую может предложить Япония в Forza Horizon 6. От неоновых огней и возвышающихся зданий Токио — одной из наших самых детализированных и многослойных сред на сегодняшний день — до безмятежности и природной красоты сельских и горных районов. Мы надеемся, что игроки будут поражены открытым миром Японии, который мы так кропотливо построили.

У Horizon 6 также появился первый синопсис — «Откройте для себя захватывающие дух пейзажи Японии и станьте легендой гонок на фестивале Horizon!». Новыми деталями игры авторы поделятся в ближайшие месяцы.

