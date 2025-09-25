Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась мировая премьера фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

Состоялась мировая премьера фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо
Аудио-версия:
Комментарии

25 сентября состоялась мировая премьера фильма «Битва за битвой» — нового драматического триллера с Леонардо Ди Каприо. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России лента неофициально доберётся через неделю, 2 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Сюжет ленты расскажет о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

Материалы по теме
«Битва за битвой» — самый высокооценённый фильм в карьере Леонардо Ди Каприо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android