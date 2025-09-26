Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA Sports FC 26 (ФИФА 26) вышла — где играть, есть ли российские комментаторы

Футсим EA Sports FC 26 вышел на ПК и консолях
Аудио-версия:
Комментарии

26 сентября состоялся полноценный релиз EA Sports FC 26 — футбольного симулятора от Electronic Arts. Новая часть знаменитой спортивной серии уже доступна всем обладателям игры и подписчикам сервиса EA Play Pro на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В России в новинку можно сыграть с помощью аккаунтов других регионов.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

К сожалению, в FC 26 нет российских комментаторов Константина Генича и Георгия Черданцева.

EA Sports FC 26 — новая часть серии футбольных симуляторов от Electronic Arts, пришедшей на замену FIFA. В новинке авторы сделали упор на игровой процесс, прислушавшись к отзывам обычных игроков и блогеров — он стал куда более отзывчивым, быстрым и предсказуемым по сравнению с предыдущими играми во франшизе. Авторы также внесли множество небольших улучшений в основные режимы: от Карьеры до Ultimate Team.

Лицами игры в этот раз выступили полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, а главной звездой новинки выступил бывший шведский футболист Златан Ибрагимович.

Наши впечатления:
Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год
Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android