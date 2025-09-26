Футсим EA Sports FC 26 вышел на ПК и консолях

26 сентября состоялся полноценный релиз EA Sports FC 26 — футбольного симулятора от Electronic Arts. Новая часть знаменитой спортивной серии уже доступна всем обладателям игры и подписчикам сервиса EA Play Pro на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В России в новинку можно сыграть с помощью аккаунтов других регионов.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

К сожалению, в FC 26 нет российских комментаторов Константина Генича и Георгия Черданцева.

EA Sports FC 26 — новая часть серии футбольных симуляторов от Electronic Arts, пришедшей на замену FIFA. В новинке авторы сделали упор на игровой процесс, прислушавшись к отзывам обычных игроков и блогеров — он стал куда более отзывчивым, быстрым и предсказуемым по сравнению с предыдущими играми во франшизе. Авторы также внесли множество небольших улучшений в основные режимы: от Карьеры до Ultimate Team.

Лицами игры в этот раз выступили полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, а главной звездой новинки выступил бывший шведский футболист Златан Ибрагимович.