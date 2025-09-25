Скидки
«Я ценю её, несмотря на разные взгляды»: Эмма Уотсон — об отмене Джоан Роулинг

На подкасте On Purpose With Jay Shetty гостем стала звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Эмма Уотсон. Она рассказала о своём отношении к автору оригинальных произведений о волшебнике Джоан Роулинг, которую «отменили» после высказываний в 2020 году.

По словам актрисы, несмотря на разные взгляды, она всё ещё ценит писательницу как человека. Уотсон заявила, что люди могут любить друг друга, даже если их мнения касательно разных вопросов не совпадают.

Я действительно не верю, что пережив всё это, я не могу ценить Джоан как человека, с которым у меня был личный опыт. Я никогда не поверю, что мой опыт, связанный с этим человеком, я не могу хранить и беречь, чтобы вернуться к нашим прежним отношениям. Я просто не думаю, что тут надо делать выбор. Моё самое заветное желание — чтобы люди, не согласные с моим мнением, любили меня, и я надеюсь, что смогу продолжать любить людей, с которыми у меня не обязательно совпадают взгляды.

Ранее исполнитель главной роли во франшизе «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф заявлял, что без Роулинг не было бы такой успешной серии фильмов. Однако актёр считает, что человек не обязан верить всю жизнь в то, во что верит другой, предавая свои принципы.

