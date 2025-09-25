Скидки
Дестини 2 (Банжи): не заходит в игру, ошибка Тапир, как зайти в аккаунт

Игрокам из России и СНГ закрыли доступ в шутер Destiny 2
На форуме компании Bungie появились десятки жалоб о лишения доступа для российских аккаунтов к онлайн-игре Destiny 2. Некоторые пользователи из России и стран СНГ заметили появление ошибки Tapir, которая мешает им заходить на свои профили.

Многие игроки пожаловались на потерю доступа к проекту, даже среди тех, кто не живёт в России. Представитель компании Bungie ответил на сообщения, написав, что «серверы Destiny недоступны в регионах, где доступ ограничен законодательством». Игроков ответ не устроил, ведь за неделю до этого знаменитый онлайн-проект работал исправно.

Уважаемый Bungie, пожалуйста, объясните ситуацию с ошибкой Tapir. Уже больше недели не могу зайти в игру. Может, проблема связана с региональной блокировкой? Я даже не живу в России. Пожалуйста, объясните, в чём именно проблема. Я хочу играть в Destiny 2, как и раньше. Я заплатил деньги за игру, но больше не могу играть. В чём дело?
Семь дней Bungie. Плачу вам; 70, и всё? Играю с 2017 года, покупаю только делюкс-издания DLC. Признайтесь, вы просто заблокировали некоторые регионы, трусы. Я никогда больше не буду вас поддерживать. Игра для меня мертва. Лучше куплю новую Call of Duty, по крайней мере, в неё можно ИГРАТЬ. Позор вам! Вы превратили игру в кошмар.
Я один из тех, кто столкнулся с ошибкой Tapir. Не могу подключиться к серверам. Не могу играть уже пять дней. Изучив форумы, я увидел много подобных случаев. К сожалению, в официальных ответах так мало подробностей. Отсутствие прозрачности только усугубляет ситуацию и вызывает недовольство игроков.

Ранее на форуме другой представитель Bungie заявил, что разработчики в курсе об ошибке Tapir. Якобы они сейчас ищут причину возникновения неудобств и хотят исправить их. В соцсетях пользователи начали искать способ обойти ограничение с помощью смены DLSS.

