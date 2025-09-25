Скидки
Фильм Дом динамита от Нетфликс (2025) — дата выхода, трейлер, когда выйдет, актёры, сюжет

Большой трейлер фильма «Дом динамита» про удар по США — премьера 24 октября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер фильма A House of Dynamite («Дом динамита») — новой работы Кэтрин Бигелоу, постановщицы «Повелителя бури» и «На гребне волны». Премьера триллера состоится на стриминговом сервисе 24 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету картины, по США наносят мощный ракетный удар. Власти страны пытаются разобраться в том, кто это сделал, что предпринять прямо сейчас и как ответить на атаку, пока время на это ещё есть.

У картины звёздный актёрский состав: Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Джаред Харрис («Чернобыль»). «Дом динамита» станет первой работой Бигелоу с 2017 года, когда вышла драма «Детройт».

