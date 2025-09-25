Трейлер и детали Petit Planet — симулятора жизни от авторов Genshin Impact

Авторы знаменитой Genshin Impact, китайская компания MiHoYo, опубликовала трейлер игры Petit Planet. Дата выхода проекта в духе культовой Animal Crossing пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале PetitPlanet. Права на видео принадлежат MihoYo.

Petit Planet представляет собой симулятор жизни, в котором игрокам предстоит обживать целые планеты и перемещаться между мирами. Пользователи смогут добывать ресурсы, обустраивать дома и заселять их разными персонажами.

Впервые о Petit Planet стало известно ещё в 2023 году. Ранее сообщалось, что это большой проект MiHoYo, который призван конкурировать с серией Animal Crossing от Nintendo. Авторы игры уже открыли запись на бета-тест, который пройдёт на iOS и ПК. Когда начнётся тестирование проекта, пока неизвестно.