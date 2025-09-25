Скидки
Аватар 3: Пламя и пепел: где смотреть трейлер онлайн, дата выхода, когда выйдет, Джеймс Кэмерон

Большой трейлер фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона — выход 19 декабря
Комментарии

Компания Disney представила большой трейлер и постер фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Картина выйдет в мировом прокате 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Avatar. Права на видео принадлежат Disney.

Фото: Disney

Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

Главные роли в картине вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»). Сейчас Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

