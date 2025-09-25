Уже 29 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт». Продолжение расскажет новую историю во франшизе и будет и посвящено ангелу по имени Костя, который однажды влюбляется в таксистку по имени Оля и спускается к ней на Землю. Теперь девушка тоже видит души умерших и вместе с Костей помогает им исправить ошибки прошлого.

Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, «Иви» и Wink. Финал состоится 17 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Закрыть гештальт»