Расписание выхода второго сезона сериала «Закрыть гештальт»
Уже 29 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт». Продолжение расскажет новую историю во франшизе и будет и посвящено ангелу по имени Костя, который однажды влюбляется в таксистку по имени Оля и спускается к ней на Землю. Теперь девушка тоже видит души умерших и вместе с Костей помогает им исправить ошибки прошлого.
Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, «Иви» и Wink. Финал состоится 17 ноября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 сентября
|2-я серия
|6 октября
|3-я серия
|13 октября
|4-я серия
|20 октября
|5-я серия
|27 октября
|6-я серия
|3 ноября
|7-я серия
|10 ноября
|8-я серия
|17 ноября
