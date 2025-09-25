Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Закрыть гештальт, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Закрыть гештальт»
Комментарии

Уже 29 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт». Продолжение расскажет новую историю во франшизе и будет и посвящено ангелу по имени Костя, который однажды влюбляется в таксистку по имени Оля и спускается к ней на Землю. Теперь девушка тоже видит души умерших и вместе с Костей помогает им исправить ошибки прошлого.

Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier, «Иви» и Wink. Финал состоится 17 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Закрыть гештальт»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 сентября
2-я серия6 октября
3-я серия13 октября
4-я серия20 октября
5-я серия27 октября
6-я серия3 ноября
7-я серия10 ноября
8-я серия17 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android