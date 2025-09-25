«Шедевр поколения»: критики высоко оценили Ghost of Yotei от авторов Ghost of Tsushima

2 октября на PS5 состоится релиз игры Ghost of Yotei — новой части самурайской серии от студии Sucker Punch. Зарубежные критики уже прошли проект и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 89 баллов из 100. Обозреватели хвалят потрясающую графику, особенно у версии для PS5 Pro. Разработчикам удалось передать атмосферу Японии за счёт разнообразных локаций и сюжета о мести. Ругают игру за слишком «безопасный» подход авторов — проект практически не отличается от первой части серии в плане геймплея.

Opencritic

Что пишут критики об игре Ghost of Yotei:

Ghost of Yotei — игра с монументальной графикой и открытым миром, насыщенная напряжёнными боями и захватывающей историей мести.

Игра представляет собой масштабное, размашистое приключение с одним из величайших героев в истории видеоигр. Хотя некоторые устаревшие моменты и навязчивое ощущение искусственности мешают игре достичь совершенства, историческая ролевая игра от Sucker Punch — это обязательное к прохождению фэнтези о мести.

Ghost of Yotei — ещё один качественный и по-настоящему кинематографичный эксклюзив для PS5. По сравнению с предыдущей частью, в ней мало новых идей, а сегментированная основная кампания создаёт ощущение однообразия. Однако недостаток оригинальности компенсируется блестящей жестокостью сражений, обширным открытым миром и потрясающей графикой, особенно на PS5 Pro.

Предсказуемая, но хорошо реализованная история проведёт вас через великолепные пейзажи Ghost of Yotei и увлекательное, плавное действие. Возможно, это не революция в играх с открытым миром, но это великолепная квинтэссенция самурайского фэнтези.

Ghost of Yotei — отличный, но в каком-то смысле «безопасный» сиквел, немного похожий на Horizon Forbidden West. Впрочем, с момента выхода первой игры прошло много лет, так что это, в общем-то, не так уж и важно. Если вам понравилась Tsushima, вам точно понравится и Yotei.

Ghost of Yotei выйдет полностью на русском языке с локализованным названием — «Призрак Ётэй». События проекта развернутся в 1603 году в регионе вокруг горы Йотей на острове Хоккайдо, спустя примерно 300 лет после сюжета «Призрака Цусимы».