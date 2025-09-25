Леонардо Ди Каприо предлагали сменить имя для успеха в Голливуде

На подкасте New Heights гостем стал знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо. Он рассказал о случае, который произошёл с ним в начале его карьеры.

По словам артиста, когда ему было около 12 лет, его агент сказал ему, чтобы он сменил имя — якобы Леонардо Ди Каприо звучало «слишком национально». Он предложил ему другое имя — Ленни Уильямс. Актёр, само собой, отказался.

Мне было около 12 лет. Наконец-то мне нашли агента, и он сказал: «У тебя слишком национальное имя». Я спросил: «Что ты имеешь в виду? Леонардо Ди Каприо?». А он ответил: «Да, оно слишком национальное. Тебя никогда не возьмут на работу. Твоё новое имя — Ленни Уильямс. Мы взяли твоё второе имя и сделали его. Теперь ты Ленни».

На подкасте Ди Каприо поддержал исполнитель другой роли в фильме «Битва за Битвой» Бенисио Дель Торо. Он рассказал, что ему тоже предлагали поменять имя на Бенни Дель.