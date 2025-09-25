Скидки
Стартовали съёмки детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым

Стартовали съёмки детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым
Телеканал ТНТ сообщил о старте съёмок фильма «Я призрак». Дата выхода комедийного детектива пока неизвестна.

Главный герой картины — аферист Паша по кличке Ветерок. Он создал свою финансовую пирамиду, в которую втянулись различные бизнесмены и криминальные авторитеты. Как только Паша решает уехать вместе с деньгами на Бали, его убивают. Расследовать преступление поручают молодому оперативнику Лёше, который тоже стал жертвой аферы от Ветерка. Перед ним возникает призрак Паши, который должен искупить свою вину перед обманутыми.

Главную роль в комедии сыграет знаменитый комик Гарик Харламов. В картине также снялись Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина») и Борис Дергачёв («Тайный Санта»). Режиссёром фильма выступил Эмиль Никогосян — автор ленты «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

