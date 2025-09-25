Стартовали съёмки исторического сериала «Околоточный» с Мариной Александровой

Студия «Москино» и телеканал НТВ сообщили о старте съёмок сериала «Околоточный». Дата выхода исторического детектива пока неизвестна.

Фото: НТВ

Сюжет шоу разворачивается в конце ХIХ века, в маленьком городе N. В этом месте регулярно совершаются большие преступления, раскрывать которые обязан околоточный надзиратель Иван Хватов. Он — негласный хозяин местных улиц, которому помогает скучающая княгиня Ольга Добужинская.

Главные роли в сериале сыграют Александр Устюгов («28 панфиловцев»), Марина Александрова («Срочно! Ищу мужа») и Иван Колесников («Роднина»). Режиссёром выступил Нурбек Эген — автор сериалов «Атом» и «Калимба».