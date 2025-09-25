Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы можем больше»: автор сериала «Чужой: Земля» — о втором сезоне

«Мы можем больше»: автор сериала «Чужой: Земля» — о втором сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Polygon взяло интервью у автора сериала «Чужой: Земля» Ноя Хоули. Он рассказал о потенциальном втором сезоне шоу.

По словам шоураннера, история о ксеноморфах на Земле должна получить продолжение. Он отметил, что сериал получился успешным, а авторы могут рассказать зрителям больше интересных историй.

Учитывая успех шоу, я вполне уверен, что мы способны сделать большее для наших зрителей… риск — это награда.

Первый сезон «Чужого: Земля» завершился 24 сентября на стриминговом сервисе Hulu — в него вошло восемь серий. Компания Disney пока не продлевала шоу, несмотря на положительную критику проекта: на Rotten Tomatoes он получил 93% свежести от обозревателей. При этом зрители оценили сериал смешанно — его рекомендуют к просмотру 68% на агрегаторе.

Впечатление от первых серий шоу о ксеноморфах:
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android