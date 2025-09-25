«Мы можем больше»: автор сериала «Чужой: Земля» — о втором сезоне

Издание Polygon взяло интервью у автора сериала «Чужой: Земля» Ноя Хоули. Он рассказал о потенциальном втором сезоне шоу.

По словам шоураннера, история о ксеноморфах на Земле должна получить продолжение. Он отметил, что сериал получился успешным, а авторы могут рассказать зрителям больше интересных историй.

Учитывая успех шоу, я вполне уверен, что мы способны сделать большее для наших зрителей… риск — это награда.

Первый сезон «Чужого: Земля» завершился 24 сентября на стриминговом сервисе Hulu — в него вошло восемь серий. Компания Disney пока не продлевала шоу, несмотря на положительную критику проекта: на Rotten Tomatoes он получил 93% свежести от обозревателей. При этом зрители оценили сериал смешанно — его рекомендуют к просмотру 68% на агрегаторе.