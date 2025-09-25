Скидки
Фильм Гренландия 2: Миграция (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Трейлер фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером — выход 9 января
Компания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Гренландия: Миграция». Продолжение знаменитого боевика состоится 9 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила глобальную катастрофу — падение огромной кометы на Землю. Теперь героям необходимо найти новое убежище, пока планета страдает от радиационных бурь и других последствий катаклизма.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).

