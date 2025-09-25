Скидки
Хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет в России 20 ноября — постер

Компания World Pictures сообщила об официальном выходе хоррора «Сущность» в российском прокате. Премьера фильма ужасов с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли состоится 20 ноября.

Фото: World Pictures

Картина основана на книге Макса Портера. Сюжет повествует об иллюстраторе, который стал вдовцом и теперь воспитывает двух сыновей. В один момент он сталкивается с таинственной сущностью, которая питается его страхами и хочет подчинить себе.

Помимо Камбербэтча, в фильме снялись Дэвид Тьюлис («Джесси Кейв»), Сэм Спруэлл («Золотой век») и Джесси Кейв («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Режиссёром выступил Дилан Саузерн — автор ленты «Больше не к чему стремиться».

