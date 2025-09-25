Вышла Hades 2 — продолжение культового рогалика про загробную жизнь

25 сентября состоялся официальный релиз игры Hades 2. Продолжение популярного рогалика вышло спустя более года после раннего доступа.

События сиквела разворачиваются после завершения сюжета оригинала. Главной героиней выступает сестра Загрея по имени Мелиноя. Игрокам предстоит сразиться с титаном Кроносом, который сбежал из заточения и бросил вызов олимпийским богам.

Критики высоко оценили Hades 2: на агрегаторе Opencritick игра получила 94 балла из 100. Проект называют достойным продолжением культового рогалика, который только улучшил достоинства оригинала.

Hades 2 доступна на Nintendo Switch 1 и 2, а также в Steam и Epic Games Store. В игре есть русская локализация в виде субтитров.