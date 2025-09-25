Авторы «Ведьмака» впервые назвали причину ухода Генри Кавилла из сериала

Создательница сериала «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик дала небольшое интервью изданию Entertainment Weekly. Шоураннер впервые прокомментировала уход Генри Кавилла после третьего сезона сериала и приход на его место Лиама Хемсворта.

Как объяснили Хиссрик, у актёра появились другие планы, которые были несовместимы с «Ведьмаком». Авторы проекта не стали держать его силой и попрощались после съёмок третьего сезона.

У Генри были планы на другие роли, которым он хотел посвятить всего себя. И мы не хотели удерживать кого-то или заставлять его делать то, чего он не хочет. В какой-то мере это было обоюдное решение.

Судя по всему, Хиссрик имеет в виду возвращение Кавилла к роли Супермена во вселенной DC, которое так и не состоялось из-за перезапуска франшизы. Кроме того, актёр занимается экранизацией Warhammer 40,000, которая не сдвигается с мёртвой точки уже несколько лет.

Сейчас Генри Кавилл восстанавливается после травмы на тренировке для съёмок ремейка «Горца». Четвёртый сезон «Ведьмака» же выйдет уже 30 октября — все восемь серий можно будет посмотреть в тот же день.