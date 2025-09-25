Скидки
Представлен смартфон Xiaomi 17 Pro с мини-экраном

Компания Xiaomi анонсировала новую линейку смартфонов серии 17. Производитель представил базовую версию гаджета, 17 Pro и 17 Pro Max.

Особенностью новых устройств стало наличие дополнительного экрана на задней панели смартфона — его яркость составляет 3500 нит. Он позволит владельцем гаджета снимать селфи через основную камеру, читать заметки и просматривать уведомления. Мини-экран доступен на Pro-версиях гаджета, но не на базовой модели.

Фото: Xiaomi

Все модели новой линейки оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition. 17 Pro и 17 Pro Max получили OLED-дисплеи с диагональю 6,3 и 6,9 дюйма, а также с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора у 17 Pro Max составит 7500 мАч, а 17 Pro — 6300 мАч.

Pro-версии гаджетов оснащены тремя 50-мегапиксельными камерами. Устройства поддерживают возможность заряжаться от кабеля мощностью 100 Вт и от беспроводных технологий 50 Вт.

Стоимость Xiaomi 17 составляет около 4499 юаней (примерно 53 тыс. рублей), 17 Pro — около 4999 юаней (примерно 59 тыс. рублей), 17 Pro Max — около 5999 юаней (примерно 70 тыс. рублей). Предзаказы новых гаджетов уже стартовали в Китае, а в продажу они поступят 27 сентября.

Причина отказа Xiaomi от номера 16:
Xiaomi пропустила номер 16 и выпустит сразу Xiaomi 17 — чтобы конкурировать с iPhone 17
