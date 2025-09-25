Лиам Хемсворт и Лоренс Фишбёрн — на кадрах четвёртого сезона «Ведьмака»

Издание Entertainment Weekly поделилось новыми кадрами из четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Премьера продолжения фэнтезийного шоу состоится на стриминговом сервисе Netflix 30 октября.

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Роль Геральта из Ривии исполнил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»), после того как тот ушёл из проекта. В четвёртом сезоне также появится знаменитый вампир Регис из оригинальной книжной серии — его воплотил на экране звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Лоренс Фишбёрн.

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года и в течение длительного времени не выпускали его. Производство пятого сезона сериала стартовало в феврале 2025 года. Он станет заключительным для «Ведьмака».