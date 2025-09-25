Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Спартак: Дом Ашура (2025) — дата выхода, когда выйдет, кадры, сюжет, актёры

Cериал «Спартак: Дом Ашура» стартует 5 декабря — новые кадры
Комментарии

Стриминговый сервис STARZ назвал дату выхода сериала «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» начнёт выходить уже 5 декабря. Вместе с этим авторы представили новые кадры проекта с главными героями сериала.

Фото: Starz

Фото: Starz

Фото: Starz

Фото: Starz

Фото: Starz

Фото: Starz

Фото: Starz

Фото: Starz

Сюжет нового сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

Главные роли в шоу сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, создатель оригинального «Спартака» и сериала «Сорвиголова».

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура» — премьера зимой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android