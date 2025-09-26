Дональд Трамп подписал сделку с TikTok — в США создадут свою версию приложения

26 сентября Дональд Трамп поделился новыми деталями продажи американской версии TikTok местным компаниям. Команда президента США договорилась с китайскими чиновниками, согласно которой американским компаниям будет принадлежать примерно 80% местной видеоплатформы. Остальные 20% достанутся китайским инвесторам и самой ByteDance, владельцу TikTok.

Новая версия популярнейшего приложения будет контролироваться отдельным советом директоров, большинство членов которого проживает в США. Наибольшее число акций достанется компаниям Oracle, Silver Lake и MGX, а также неназванным крупным инвесторам. Именно они будут контролировать серверы и всю сетевую инфраструктуру американского TikTok, китайские разработчики же продолжат работать над своей версией приложения уже без доступа к американской аудитории.

Таким образом, в США не будут блокировать TikTok — вместо этого местные пользователи получат отдельное приложение. Пока неясно, будет ли в нём доступен международный контент или оно будет ограничено Северной Америкой. Сама сделка оценивается экспертами примерно в $ 14 млрд.