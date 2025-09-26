Вышел трейлер третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения» — старт 29 октября
Disney опубликовала трейлер третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения», в котором показали кадры из эпизодов аниме, выполненных в разных стилях.
Полноценный трейлер третьего сезона антологии
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.
«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.
Шоу стартует 29 октября в Disney+, однако в России сервис не работает.
