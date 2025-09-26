Леонардо Ди Каприо считает, что кассовые сборы очень важны для «Битвы за битвой»

Актёр Леонардо Ди Каприо, известный по многим культовым ролям, сыграл главного героя в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В интервью он рассказал, почему для ленты очень важно показать хорошие сборы в прокате.

По словам Ди Каприо, режиссёру крайне важно знать, что люди увидели его кино в кинотеатрах, поскольку оно снималось на Vista Vision — камеры, которые редко использовались с начала 60-х.

Сейчас просто поток контента, а производство ведётся в бешеном объёме. Но я думаю, кассовые сборы важны, потому что это означает, что люди сидят в креслах кинотеатров, получают задуманный режиссёром опыт. Пол снял этот фильм на Vista Vision — камеры, которые редко использовались с начала 60-х. Он хочет, чтобы люди испытали это и поняли, что картина — нечто другое, а не то, чем сейчас все перенасыщены.

«Битва за битвой» самый дорогой фильм в карьере Пола Томаса Андерсона. Сюжет ленты рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.