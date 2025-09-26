Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леонардо Ди Каприо считает, что кассовые сборы очень важны для «Битвы за битвой»

Леонардо Ди Каприо считает, что кассовые сборы очень важны для «Битвы за битвой»
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Леонардо Ди Каприо, известный по многим культовым ролям, сыграл главного героя в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В интервью он рассказал, почему для ленты очень важно показать хорошие сборы в прокате.

По словам Ди Каприо, режиссёру крайне важно знать, что люди увидели его кино в кинотеатрах, поскольку оно снималось на Vista Vision — камеры, которые редко использовались с начала 60-х.

Сейчас просто поток контента, а производство ведётся в бешеном объёме. Но я думаю, кассовые сборы важны, потому что это означает, что люди сидят в креслах кинотеатров, получают задуманный режиссёром опыт. Пол снял этот фильм на Vista Vision — камеры, которые редко использовались с начала 60-х. Он хочет, чтобы люди испытали это и поняли, что картина — нечто другое, а не то, чем сейчас все перенасыщены.

«Битва за битвой» самый дорогой фильм в карьере Пола Томаса Андерсона. Сюжет ленты рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android