Появились новые постеры эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини

Lionsgate опубликовала несколько новых персонажных постеров эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главной роли.

Новые постеры с персонажами

Фото: Lionsgate

Лента основана на одноимённом романе Фриды МакФадден. По сюжету главная героиня Милли пытается сбежать от своего прошлого и устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатым Нине и Эндрю Винчестерам. Поначалу девушка довольна своими обязанностями. Но позднее она узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион». «Горничная» выйдет в официальный российский прокат в декабре, точную дату пока не говорят.