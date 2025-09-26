Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Из Nintendo уйдёт глава американского подразделения компании Даг Баузер

Из Nintendo уйдёт глава американского подразделения компании Даг Баузер
Аудио-версия:
Комментарии

Даг Баузер, глава американского подразделения Nintendo, объявил о своём уходе с должности. Он находится на ней с 2019 года — Баузер заменил на посту легендарного и всеми любимого Реджи Фиса-Эме.

По словам Баузера, он признателен компании за всё, что она ему дала. Сам Даг знаком с Nintendo в течение 44 лет своей жизни.

Сегодня я объявил о своём решении уйти из Nintendo 31 декабря 2025 года. Nintendo была неотъемлемой частью моей жизни на протяжении 44 лет, начиная с Donkey Kong Arcade, когда я учился в колледже. Для меня было честью внести свой вклад в эту невероятную компанию и познакомить поклонников с нашими любимыми персонажами и мирами через видеоигры, тематические парки и фильмы.

Баузера заменит на должности Девон Притчард, которая трудится в Nintendo с 2006 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android