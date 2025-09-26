Из Nintendo уйдёт глава американского подразделения компании Даг Баузер

Даг Баузер, глава американского подразделения Nintendo, объявил о своём уходе с должности. Он находится на ней с 2019 года — Баузер заменил на посту легендарного и всеми любимого Реджи Фиса-Эме.

По словам Баузера, он признателен компании за всё, что она ему дала. Сам Даг знаком с Nintendo в течение 44 лет своей жизни.

Сегодня я объявил о своём решении уйти из Nintendo 31 декабря 2025 года. Nintendo была неотъемлемой частью моей жизни на протяжении 44 лет, начиная с Donkey Kong Arcade, когда я учился в колледже. Для меня было честью внести свой вклад в эту невероятную компанию и познакомить поклонников с нашими любимыми персонажами и мирами через видеоигры, тематические парки и фильмы.

Баузера заменит на должности Девон Притчард, которая трудится в Nintendo с 2006 года.