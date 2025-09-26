Скидки
Появились первые кадры сериала «Охота» с Бенуа Мажимель и Мелани Лоран

Появились первые кадры сериала «Охота» с Бенуа Мажимель и Мелани Лоран
Apple TV+ опубликовала первые кадры французского сериала «Охота» с Бенуа Мажимель и Мелани Лоран в главных ролях.

Дебютные кадры сериала

Фото: Apple TV+

Фото: Apple TV+

Франк и его давние друзья любят проводить выходные за охотой, но однажды в воскресенье они сталкиваются с другой группой охотников, которые без объяснения причин начинают на них нападать. Когда одного из них подстреливают, друзья Франка дают отпор, повалив нападавшего на землю. Едва успев спастись, четверо друзей решают сохранить произошедшее в тайне.

Сериал снял Седрик Анже. «Охота» стартует 3 декабря на Apple TV+, а затем будет выходить по одному эпизоду в неделю, каждую среду, до 31 декабря.

