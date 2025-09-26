Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год

Съёмки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год
Комментарии

По данным сайта Production Weekly, съёмки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год. Точной даты пока нет.

К своим ролям в продолжении должны вернуться Том Круз и Эмили Блант. Главным препятствием для съёмок новой «Грани будущего» всегда был плотный график Круза. За последнее десятилетие он снялся в четырёх частях «Миссия невыполнима», втиснув между ними только «Сделано в Америке» и «Топ Ган: Мэверик».

«Грань будущего» — фантастический боевик, рассказывающий о недалёком будущем, когда инопланетяне вторгаются на Землю. Пришельцы оказываются слишком сильны, поэтому люди им не в силах помешать. Майор Уильям Кейдж умирает во время битвы, но внезапно оказывается во временной петле и попадает в один и тот же бой.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android