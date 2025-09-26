Скидки
Актёр Джош Бролин сыграет главную роль в комедийном экшене «Мистер»
По данным Deadline, актёр Джош Бролин, известный по «Мстителям» в роли Таноса, «Орудиям» и другим фильмам, получил главную роль в комедийном экшене «Мистер».

Этот фильм станет режиссёрским дебютом известного постановщика экшн-сцен Уэйда Иствуда, на счету которого «Миссия невыполнима: Последствия», «Миссия невыполнима 3» и «Джуманджи: Зов джунглей».

«Мистер» расскажет про мужчину, который просыпается в странном доме, залитом кровью, и постепенно осознаёт, кто он на самом деле, сражаясь с наёмными убийцами из своего прошлого. Чтобы выбраться, он объединяется со своей отчуждённой дочерью,, но им нужно наладить отношения, чтобы выжить.

Съёмки ленты стартуют в начале 2026 года, даты премьеры пока нет.

