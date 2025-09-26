Появилось фото актёров «Космических яиц 2», которые читают сценарий
Amazon MGM Studios опубликовала в соцсетях фотографию актёров, которые снимутся в фильме «Космические яйца». Они читают готовый сценарий картины.
Фото: Amazon MGM Studios
Подробности ленты не раскрывают, но она точно не будет приквелом или перезагрузкой. Точнее будет сказать, что это сиквел, который расширит вселенную франшизы.
В фильме снимутся Рик Моранис, Билл Пуллман, Мел Брукс, Дафна Зунига, Джордж Вайнер, Джош Гад, Кеке Палмер, Льюис Пуллман и Энтони Кэрриган.
Картину планируют выпустить в 2027 году, точной даты пока нет. Первая часть вышла в 1987 года и стала комической пародией на классическую трилогию «Звёздные войны» Джорджа Лукаса.
