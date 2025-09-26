Вышел трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» на русском языке
Кинокомпания «Вольга» опубликовала официальный дублированный трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Так как лента получит легальный прокат в России, к ней уже записали дубляж, который можно оценить в трейлере.
Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».
«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, поскольку получает письмо от своей умершей жены Мэри.
Премьера фильма состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся на день раньше — 22-го числа.
