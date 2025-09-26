Лиам Хемсворт отказался от соцсетей после замены Генри Кавилла в «Ведьмаке»

Американский актёр Лиам Хемсворт рассказал, как провёл 2024 год — тогда артиста назначили в качестве исполнителя главной роли в сериале «Ведьмак». Звезда «Голодных игр» заменит на посту Генри Кавилла, и подобные новости привели многих фанатов франшизы в недоумение.

Как признался Хемсворт, сразу после назначения на роль он полностью отказался от соцсетей. Актёр сразу понял, что бурные отзывы фанатов будут лишь отвлекать его, поэтому он сфокусировался на работе.

Было довольно много шума, и мне пришлось отложить социальные сети в сторону. Они только отвлекали меня. Я уже сталкивался с подобными вещами, и, знаете, я люблю сниматься в фильмах, я люблю рассказывать истории и играть. Я просто не хочу, чтобы подобные вещи повлияли на мой способ рассказывать историю. Большую часть прошлого года я отказывался от социальных сетей и интернета.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоится 30 октября — в этот день выйдут все восемь эпизодов. Netflix также работает над пятым сезоном шоу, который станет для проекта последним.