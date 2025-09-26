Скидки
Начались съёмки комедийного сериала «Профессиональный сосед» с Владимиром Сычёвым

Начались съёмки комедийного сериала «Профессиональный сосед» с Владимиром Сычёвым
Онлайн-кинотеатр Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съёмкам сериала «Профессиональный сосед».

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

В центре повествования — семья Малютиных, живущая в сталинской высотке в Москве на Котельнической набережной, которая сталкивается с квартирным рейдером, получившим право пользования долей в недвижимости. Теперь их жизнь превращается в борьбу за единственное жильё, из которого их выживает хладнокровный новоиспечённый сосед Баев.

Режиссёром сериала выступает Михаил Шулаев. В актёрском составе проекта задействованы Владимир Сычёв, Анастасия Имамова, Арина Постникова, Илья Сигалов, Анатолий Кот и другие.

