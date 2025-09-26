Скидки
На Twitch появилась функция перемотки и паузы — только для платных зрителей

Создатели стриминговой платформы Twitch представили новую функцию — возможность перематывать трансляцию и ставить паузу в прямом эфире. Подобная опция уже доступна платной аудитории платформы: подписчикам тех или иных каналов, а также подписчикам сервиса Twitch Turbo.

Сейчас функция работает только у партнёров и проверенных стримеров Twitch — у остальной аудитории настройка выключена по умолчанию. В администрации отмечают, что это лишь тестовая версия функции — в дальнейшем ставить стримы на паузу и перематывать их смогут абсолютно все пользователи платформы. При этом никаких сроков пока нет.

Опцию уже можно протестировать по всему миру при условии, что стример включил её у себя в настройках.

