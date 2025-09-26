Скидки
Игра Рематч (2025) — как сыграть бесплатно в стим, сколько продлится бесплатный доступ

В футбольной аркаде Rematch стартовали бесплатные выходные
26 сентября французская студия Sloclap запустила бесплатные выходные для футбольной аркады Rematch. Все желающие могут сыграть в проект в Steam — акция пройдёт до 29-го числа 20:00 мск. Весь прогресс из бесплатного доступа можно будет перенести в полную версию после покупки.

Rematch — сетевой футбольный симулятор от третьего лица, где каждый пользователь управляет своим футболистом. Основная особенность проекта — в ней нём никаких правил, остановок или фолов, а за основу взята механика честной игры, где на победу влияют исключительно умения геймеров.

Проект вышел 19 июня 2025 года, получив в основном положительные отзывы. С тех пор рейтинг в Steam постепенно падает и сейчас составляет 71% — пользователи жалуются на некорректный сетевой код, неудобное управление и различные баги.

