Вышел трейлер исторического сериала «Князь Андрей» об Андрее Боголюбском

Вышел трейлер исторического сериала «Князь Андрей» об Андрее Боголюбском
Кинокомпания «Москино» представила первый трейлер фильма «Князь Андрей». Историческое шоу выйдет уже скоро на телеканале «Россия», а также на платформе «Смотрим» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Видео доступно во VK-группе Институт развития интернета. Права на видео принадлежат «Москино».

«Князь Андрей» расскажет историю жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провёл несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превратив её в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт.

Главную роль в проекте исполнил Александр Голубев («ГДР»). В сериале также снялись Александр Балуев («Вызов»), Сергей Безруков («Бригада»), Александр Устюгов («28 панфиловцев») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Давид Ткебучава («Душегубы»).

