«Сочувствую фанатам»: зрители громят финал сериала «Чужой: Земля»

24 сентября состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу полностью вышло в онлайн-кинотеатре Hulu — первый сезон проекта официально завершён.

Спустя два дня на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг финального эпизода. Сейчас он составляет скромные 6,2 балла — это худшая оценка в сезоне. Зрители ругают весь сериал и его финал за несвязность, отсутствие харизматичных персонажей и бессмысленный сюжет в контексте вселенной «Чужого».

Фото: IMDb

Вообще не впечатляет. В финале ничего не произошло. И знаете что? Теперь нам придётся ждать ещё 2 года до следующего сезона, если он вообще будет.

Мне уже совершенно всё равно, куда движется сериал. Я сочувствую всем фанатам, которые были увлечены сериалом и старались поддерживать его интерес. Честно говоря, этот финал стоит в одном ряду с худшими финалами в духе «Игры престолов» и «Декстера».

Я большой фанат «Чужого». Первые две серии были не очень, но они по крайней мере заложили основу для чего-то нового и интригующего. К сожалению, это ни к чему не привело. Весь сериал совершенно бессмысленный, и в нём почти не было экшена с ксеноморфами, а когда он появлялся, то был либо за кадром, либо его показывали с ужасной операторской работой. Абсолютно каждый персонаж был настолько раздражающим, что я даже не переживал за их судьбу.

Если вам понравился «Чужой: Земля», то я даже не буду пытаться вас переубедить. После пятой серии я признался себе, что смотрю уже в формате хейтвотча . Единственное, что я чувствую, — это облегчение. Что бы ни случилось, я досмотрел этот сезон и больше не вернусь к этому сериалу. Если это «Чужой» от Ноя Хоули, то пусть он смотрит свой сериал сам.

Сериал «Чужой: Земля» пока не продлили на второй сезон. Создатель шоу Ной Хоули ранее заявлял, что хотел бы снять продолжение, однако это зависит не от него.