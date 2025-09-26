Скидки
Вышел тизер серила «Камбэк» с Александром Петровым — старт 4 октября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил первый тизер сериала «Камбэк». Драматическое шоу начнёт выходить уже 4 октября. Всего в сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Действие сериала начинает разворачиваться в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и спустя два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. В один момент с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают ему помочь вспомнить прошлое и вернуть настоящую жизнь.

Главную роль в шоу сыграл знаменитый актёр Александр Петров («Кракен»). В сериале также снялись Алексей Чадов («Своя война. Шторм в пустыне»), Василиса Коростышевская («Мой любимый чемпион») и Илларион Маров («Ненормальный»). Режиссёром выступил Динар Гарипов («Территория»).

