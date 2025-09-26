Умер Тигран Кеосаян, знаменитый актёр и телеведущий

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего супруга Тиграна Кеосаяна. Знаменитому телеведущему, актёру и режиссёру было 59 лет.

Супруга Кеосаяна поблагодарила поклонников, которые молились за его здоровье. Она попросила не беспокоить её и других близких людей после трагедии.

Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо.

В январе 2025 года Симоньян заявила о тяжёлом здоровье супруга. Она сообщила, что у него больное сердце и что он пережил клиническую смерть, после чего впал в кому.

Тигран Кеосаян прославился постановкой криминальной мелодрамы «Бедная Саша» 1997 года, а также созданием сериала «Мужская работа». Кроме того, он знаменит в качестве ведущего сатирического шоу «Международная пилорама» на канале «НТВ».