Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Тигран Кеосаян, знаменитый актёр и телеведущий

Умер Тигран Кеосаян, знаменитый актёр и телеведущий
Аудио-версия:
Комментарии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего супруга Тиграна Кеосаяна. Знаменитому телеведущему, актёру и режиссёру было 59 лет.

Супруга Кеосаяна поблагодарила поклонников, которые молились за его здоровье. Она попросила не беспокоить её и других близких людей после трагедии.

Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо.

В январе 2025 года Симоньян заявила о тяжёлом здоровье супруга. Она сообщила, что у него больное сердце и что он пережил клиническую смерть, после чего впал в кому.

Тигран Кеосаян прославился постановкой криминальной мелодрамы «Бедная Саша» 1997 года, а также созданием сериала «Мужская работа». Кроме того, он знаменит в качестве ведущего сатирического шоу «Международная пилорама» на канале «НТВ».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android