Российская PARIVISION сохранила состав, занявший 3-е место на The International 2025

Российский клуб PARIVISION принял решение сохранить состав по Dota 2 без изменений — в сезоне-2025/2026 организацию будет представлять та же пятёрка игроков, что заняла третье место на The International 2025.

CEO клуба Сергей Гламазда отметил, что верит в перспективы текущего ростера.

Я уже говорил: когда осознаёшь, что способен выиграть The International, третье место воспринимается особенно тяжело. Тем ценнее для меня, что нам удалось сохранить этот состав. Верю, что в этом сезоне мы покажем игру, соответствующую нашим амбициям.

Состав PARIVISION по Dota 2:

Алан Satanic Галлямов (Россия);

Владимир No[o]ne Миненко (Украина);

Дмитрий DM Дорохин (Россия);

Эдгар 9Class Налтакян (Россия);

Андрей Dukalis Куропаткин (Россия).

Кроме того, в прежнем составе начала сезон Aurora Gaming.