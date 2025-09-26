Российская PARIVISION сохранила состав, занявший 3-е место на The International 2025
Российский клуб PARIVISION принял решение сохранить состав по Dota 2 без изменений — в сезоне-2025/2026 организацию будет представлять та же пятёрка игроков, что заняла третье место на The International 2025.
CEO клуба Сергей Гламазда отметил, что верит в перспективы текущего ростера.
Я уже говорил: когда осознаёшь, что способен выиграть The International, третье место воспринимается особенно тяжело. Тем ценнее для меня, что нам удалось сохранить этот состав. Верю, что в этом сезоне мы покажем игру, соответствующую нашим амбициям.
Состав PARIVISION по Dota 2:
- Алан Satanic Галлямов (Россия);
- Владимир No[o]ne Миненко (Украина);
- Дмитрий DM Дорохин (Россия);
- Эдгар 9Class Налтакян (Россия);
- Андрей Dukalis Куропаткин (Россия).
Кроме того, в прежнем составе начала сезон Aurora Gaming.
